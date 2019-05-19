كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استجابة لمطالبهم.. dmc تعلن عن موعد جديد لنسخة لغة الإشارة من "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاعل عدد كبير من الصم والبكم مع قرار قناة dmc، بشأن تقديم نسخة مترجمة بلغة الإشارة من مسلسل "زلزال" الذي يبث حصريًا عبر شاشتها، ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان.

وتواصل عدد كبير منهم مع إدارة القناة، لتغيير موعد عرض المسلسل لأوقات أكثر ملائمة لهم. وبالفعل وافقت القناة على إعادة المسلسل المترجم بلغة الإشارة والمكتوب نَصه على الشاشة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا علي قناة "dmc دراما".

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وتأتي تلك الاستجابة كمحاولة من dmc للتواصل مع كل أبناء الشعب المصري والعربي، وذلك في إطار اهتمامها الدائم بذوى القدرات الخاصة، وفي محاولة لدمج المصابين بالصمم وضعف السمع مع الدراما المصرية، على أن يتم تكرار التجربة مع مسلسلات أخرى في المرحلة المقبلة.

يُذكر أن مصر بها 7 ملايين أصم وضعيف سمع، ويصل العدد إلى 16 مليون على مستوى العالم العربي، وهي فئة رأت dmc أنها تستحق بذل هذا المجهود الكبير وتكوين فريق من الخبراء في هذا المجال من أجل مساعدتهم على مشاهدة أفضل للدراما المصرية، مع دراسة كيفية نشر التجربة فيما هو قادم من إنتاج درامي وتلفزيوني.