كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تواجه دينا الشربيني السجن؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحكم القانون المصري بالسجن لمن يتهرّب من تسديد الضرائب، وهي الأزمة الّتي عانت منها مؤخراً النجمة المصريّة دينا الشربيني الّتي أخفت أرباحها عن مصلحة الضرائب منذ عام 2012 حتى عام 2016.

لكن دينا الشربيني لن تُسجن كما توقّع البعض لأنها عملت على حلّ أزمتها، وذلك من خلال دفع كل مستحقاتها بالإضافة إلى التعويضات بسبب التأخر في الدفع.

يُذكر أن دينا الشربيني تخوض السباق الدرامي لشهر رمضان الحالي بمسلسل “زي الشمس” وهو أوّل عمل تلعب فيه دور البطولة.