كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 13 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حيث يظهر شخص مصرى اإطالى يدعى "روبرتو" فى منزل بيسة، ويخبرهم بأنه ابن جمال عفيفى وحضر من روما لتسلم ميراث والده وأنه الوريث الوحيد للأرض المبنى عليها المدرسة.

"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل البرنسيسة بيسة، أحداثا كوميدية وطريفة