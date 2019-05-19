10 لقطات عائلية جميلة للنجوم العرب

يشارك النجوم العرب أسبوعياً أجمل الصور وعائلاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يظهرون بأجمل اللحظات السعيدة برفقهم أهلهم وهنا نعرض لكم أجمل 10 اللقطات عائلية للنجوم العرب نشرت مؤخراً على السوشيال ميديا: الفنان مصطفى قمر نشر سيلفي برفقة زوجته الشقراء علماً من النادر أن نراه ينشر صوراً لها على الإعلام. النجمة نيكول سابا أيضاً نشرت مؤخراً صورة لها وابنتها وزوجها النجم يوسف الخال وبدت ابنتها قد كبرت. النجمة الأردنية مي سليم نشرت صورة لها وشقيقاتها ومن بينهم النجمة ميس حمدان خلال إحدى الإجازات التي قمن بها. الفنانة كارمن سليمان نشرت صورة لها وطفلها زين خلال فترة اللهو سوياً وأخرى برفقة شقيقتها فرح. Advertisements كذلك فعلت النجمة السورية ديمة بياعة نشرت صورة على انستقرام برفقة ابنها البكر ورد. تابعوا صور اجمل اللقطات العائلية لعشرة من نجومنا العرب. اقرئي أيضا: شقيقات النجمات الاكثر اثارة للجدل! صور لم تروها من قبل.. النجمات وشقيقاتهن في أجمل اللقطات أشقاء النجمات: وسامة وجاذبية تكاد تنافس شقيقاتهم!

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