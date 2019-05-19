اصابات بانفجار يستهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير بالقاهرة

كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2019 03:56 مساءً - سمع منذ قليل سماع دوي انفجار أمام المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم بالعاصمة المصرية القاهرة. في الانباء الاولية، فقد نقلت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية ان انفجار استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير بالقاهرة ما ادى الى وقوع اصابات.

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