أمنية خاصة من سلمان خان لكاترينا كايف

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
النجم الكبير سلمان خان على يقين من أن كاترينا كايف بطلة فيلمه الجديد “بهارات”، ستفوز بأكثر وأكبر الجوائز المرغوبة وهي الجائزة الوطنية بسبب عملها الشاق في الفيلم، وأدائها الاحترافي الكبير، على حد قوله.
في حدث فني انعقد على هامش الترويج الدعائي للفيلم، وبالتزامن مع إطلاق الأغنية الجديدة “زيندا”، سُئلت كاترينا عن شخصيتها في الفيلم، وجاء ردها، “شخصيتي في الفيلم تعد حقًا من بين أفضل شخصياتي التي حصلت عليها فس مشواري السينمائي وحتى الآن.
وأضافت: “شخصيتي هي دعم لشخصية بهارات طوال الفيلم، لذلك، تستمر رحلتها أيضًا معه في الفيلم، لن أخوض في الكثير من التفاصيل الآن لأنه يجب أن تكون هناك بعض المفاجآت، هناك قدر كبير من العمل الذي تم إدخاله في كل عصر وسنة، للحصول على هذا الشكل الصحيح”.
مباشرة بعد انتهاء كاترينا من التحدث، علق سلمان قائلًا: “بكلمة واحدة، أحاول بشكل أساسي أن أقول إنها يجب أن تحصل على الجائزة الوطنية عن هذا الفيلم، إنها جيدة جدًا في الفيلم وقد عملت بجد من أجل الحصول على الجائزة الوطنية “.
يبدو أن سلمان معجب للغاية بأداء كات حتى قبل إصدار الفيلم! وقد بدا من سلوكه أنه سعيد بوجود كاترينا كايف في الفيلم بدلًا من بريانكا شوبرا، التي كانت الاختيار الأولي.
بهارات، من إخراج على عباس ظفر، من بطولة جاكي شروف، ديشا باتاني، تابو وسونالي كولكارني. الفيلم من المقرر عرضه بالعيد.
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