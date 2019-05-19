في أول تعليق بعد وقوعها ضحية لمقلبه.. شذى حسون تحذر رامز جلال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة العراقية شذى حسون، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية MBC مصر.

وفي أول تعليق لها بعد وقوعها ضحية لمقلبه، وجهت الفنانة العراقية تحذيرا لرامز، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “رغم الانهيار العصبي اللي صار بيه بس أحبك ومتفكرش تجيبني مرة تانية عشان مش هايحصللك كويس”.

الفنان المصري رد على تحذير شذى، بقوله: ” مش هيحصلي كويس.. ده علي أساس انك طبطبتي عليا المره دي”، فردت: ” فظيييييييع حاضر يا شرير”.

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وكان رامز جلال قد بدأ الحلقة بمقدمة ساخرة كعادته، أكد فيها أن شذى لم تدخل مجال الغناء بصوتها ولكن بخلافتها مع كبار النجوم كالفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة نوال الكويتية.

كما لم تخل الحلقة من سخريته من زيادة وزنها وانتفاخ وجهها وشفتيها، وملابسها، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها شذى حسون، ضحية لمقالب رامز جلال.

وكانت شذى، قد قابلت موقف سقوطها بالنهر بالصراخ طوال الفقرة ولم تتلفظ بأي لفظ خارج على خلاف غيرها من النجوم.

وأصيبت الفنانة العراقية شذى حسون، بنوبة صراخ شديدة فور رؤيتها للغوريلا، التي يتنكر فيها رامز جلال، واكتفت شذى، بالصراخ طوال الفقرة وانهالت عليه بالضرب، وحاول رامز تهدئتها بعدما كشف الأخير عن مقلبه لها.