سلمى رشيد تبرز تقدم حملها بفستان ضيق لأول مرة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من أنها لم تصرح بشكل رسمي عن حملها طوال الفترة الماضية، اكتفت الفنانة المغربية بتسريب خبر الحمل للصحف والمواقع العربية، خاصة أنها كانت في أشهر حملها الأولى.

ولكن يبدو أن نجمة Arab Idol ارادت الإعلان بشكل صريح عن انتظارها لمولودها الأول، وتعمدت الظهور لأول مرة بفستان ضيق أبرز انتفاخ بطنها وتقدم حملها بشكل واضح، وذلك خلال حضورها كضيفة على افتتاح أحد المتاجر الجديدة بموروكو مول في الدار البيضاء.

سلمى شاركت متابعيها أجواء الافتتاح بصور كشفت حجم ازدحام الفانز حولها، وهو ما اسعدها كثيراً بحسب ما كتبت معلقة على الصور: « خليتو ليا ما نقول ... الله يكبر بيكم يا احلى ناس وحباب جمهوري الغزال ( كبار وصغار ) اللي دائما مشرفني ومنورني فأي حدث كنكون فيه ... شرفتونا بحضوركم اليوم.. شكرا على حبكم ولهلا يخطيني حبكم و دعاويكم الغزالين نمووووت عليكم انا.. ويارب نبقى دايما عند حسن ظنكم».

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فانز ومتابعو سلمى تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الفنانة الشابة بحملها، متمنيين أن تضع مولوها بصحة وسلامة، كما سأل أغلبهم عن جنس المولود.

يُذكر أن سلمى رشيد احتفلت بخطبتها يوم 26 ديسمبر عام 2016، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، ولم تكشف عن هوية عريسها وقتها، كما أنها احتفلت بزفافها منذ أكثر من عام في سرية تامة بعيدا عن الصحافة والإعلام.

من ناحية أخرى، تشارك سلمى رشيد في المارثون الرمضاني الحالي من خلال غناء تتر المسلسل المغربي الكوميدي «همي ولاد عمي»، وهو من كلمات فاروق قصلاني، توزيع رشيد محمد علي، في الوقت الذي تجهز فيه لطرح أغنية جديدة ستكون موجهة للجمهورين المغربي والجزائري، وقد تعاونت فيها مع الفنان الجزائري المعروف «موك صايب».