مريم أوزيرلي تواصل جرأتها في «كان» وتسير على خطى رانيا يوسف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«حريم السلطان» حضور فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 المقامة حالياً في مدينة كان الفرنسية.

مريم ضربت بالانتقادات التي طالت الفستان الذي ظهرت به في حفل افتتاح المهرجان عرض الحائط، وواصلت جرأتها في ثاني إطلالاتها على السجادة الحمراء، حيث تألقت بفستان أحمر شفاف مثير ذو شق طويل، خطفت به أنظار الحضور، وسرقت به فلاشات المصورين.

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أما طلّتها الثالثة فكانت أكثر جرأة، حيث اختارت لها فستان نبيتي طويل شفاف بشكل كشف أكثر ما أخفى، وهي الإطلالة التي أعادت للأذهان الفستان الأسود الشفاف الذي سبق، وارتدته الفنانة المصرية رانيا يوسف، وأحدثت به ضجة كبيرة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.

يُذكر أن مريم تم تنصيبها مؤخرًا وجهًا إعلانيًا لإحدى ماركات الاحذية الشهيرة، وكشفت مصادر صحفية عن تقاضي النجمة التركية أجراً يصل إلى 330 ألف يورو، بما يعادل مليون ليرة تركية، مقابل حملتها الإعلانية لصالح هذه الماركة.