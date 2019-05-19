بعد منافسة 10 آلاف فتاة.. محمد إمام يكشف عن وجه أوروبي في مسلسله الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، أنه وقع الاختيار على الفنانة هاجر أحمد لتجسد أمامه شخصية “نور” في مسلسله الجديد “هوجان”، مشيرًا إلى أن اختيارها جاء ضمن منافسة ضمت 10 آلاف فنانة شابة “وجه جديد”.

ونشر “إمام”، صورة تجمعه بـ”هاجر” من الكواليس وعلق عليها قائلاً: “وقت تحضير المسلسل عملنا مسابقة لاختيار وجه جديد تكون من بطلات هوجان.. اتقدم حوالي 10 آلاف واحدة من الوطن العربي.. صفوا على 50.. وفي الآخر اخترنا هاجر أحمد.. من أحلى الممثلات اللي اشتغلت معاهم.. بتفكرني بنجمات أوروبا.. السنين اللي جاية بتاعتها.. استنوا تشوفوا إيه اللي هيحصل ما بين هوجان ونور”.

ويخوض الفنان محمد إمام الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل “هوجان” بطولة: محمد إمام، وعمر مصطفى متولي، وكريم محمود عبد العزيز، وأوس أوس، وصلاح عبد الله، وسليمان عيد، وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من إنتاج تامر مرسي، وتأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.