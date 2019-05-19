كيف ترى بطلة “علاء الدين” شخصية الأميرة “ياسمين”؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: فتحت الممثلة البريطانية نعومي سكوت قلبها في حديث طويل أجرته معها صحيفة “إندبندنت” البريطانية، عن أحلامها وأدوارها وخططها المستقبلية، وهي تخطو أولى خطواتها لتكون واحدة من أكبر نجمات هوليوود بعد تجسيدها شخصية كلاسيكية من شخصيات ديزني الشهيرة.

وكشف “نعومي”، أنها سعيدة بدور الأميرة ياسمين في فيلم علاء الدين بجوار “ويل سميث” و”مينا مسعود” وهو الفيلم الذي ينتظر أن يحدث دويًا مدهشًا بعد عرضه خلال هذا الشهر، وسط ترقب كبير.

وعن شخصية الأميرة ياسمين قالت نعومي: “لقد أحببت تلك الشخصية، ولقد كانت أميرة ديزني المفضلة لدي، وجعلتني أشعر بالسلطة، لأنها أرادت الكفاح من أجل اختيار الزوج الذي تحبه، وفي فيلمنا يظهر دورها أكثر نشاطًا”.

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وعن حبها لأميرات ديزني الأخريات قالت نعومي سكوت إنها ترى أنهن خطوة من أجل ذرع قيم بعينها داخل فتيات هذا الجيل، وأنهن وسيلة لتميكن المرأة، وقد فضلت أيضًا “مولان” وهو الفيلم الذي تم إصداره في 1998، وعلى وجه الخصوص اللحظة التي تغلبت فيها البطلة على الفشل وأثبتت نفسها أمام زملائها الجنود، وتسلقت إلى قمة عمود خشبي لا يمكن لأحد أن يصعده، وعلقت نعومي “إنها الاستعارة المثالية لحقيقة امرأة في عالم الرجال”.

ولدت نعومي سكوت في بريطانيا، في هونسلو في لندن، ولكنها انتقلت مع أسرتها شرقًا عبر المدينة، وهي من أصل غوجاراتي هندي، ولكن والدها كان يتحدث الإنجليزية، وقد قامت بالعديد من الأدوار وأهمها دورها في فيلم المريخي The Martian في 2015.