نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 49 دقيقة مضت التعليقات على “ام بي سي – الأمل” و”برنامج الأغذية العالمي” – WFP التابع للأمم المتحدة – يمدّان يدّ العون للأطفال الأقل حظاً.. بهدف القضاء على الجوع مغلقة

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