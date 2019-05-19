خاص- ماتيلدا… مسرحيّة موسيقيّة عالميّة من توقيع المخرج ايلي السمعان

May 19, 2019
قدّم المخرج ايلي السمعان بالتعاون مع طلاب الثانوية الانجيلية لبيروت الكبرى، العرض الأول من المسرحيّة الموسيقيّة “ماتيلدا” وذلك يوم امس السبت، الموافق في 18 أيار، على مسرح الحكمة الجديدة.
وبحضور حشد من الجماهير، فتحت ستائر المسرح حيث أطل الطلاب وسط ديكور ضخم ومؤثرات مبهرة وقدموا المسرحية وسط تناغم رائع بينهم وبين المخرج المحترف ايلي السمعان الذي نقل الصورة والحركات والخلفيات بطريقة ملفتة جداً.
“ماتيلدا” هي مسرحية تعرض على مسرح برودواي وهي مقتبسة من رواية وفيلم يحملان اسمها ايضاً.
المسرحية، ستقدّم عرضها الثاني والأخير اليوم الاحد، 19 أيار على المسرح، وتروي قصة طفلة غير عادية، تمتاز بذكاء فائق، وقدرات خارقة للطبيعة، منها قدرتها على تحريك الأشياء باستخدام قواها العقلية، ولكن “ماتيلدا” تبقي قدراتها سرًا في ظل القدر الذي جعلها ابنة أسوأ والدَين يمكن أن يعيش معهما طفل، فوالدا (ماتيلدا) شديدا القسوة، لا يهتمان بها على الإطلاق، ولهذا يقومان بإرسالها إلى مدرسة تديرها السيدة المتوحشة “أغاثا”، التي تزيد من العذاب الذي تلاقيه الطفلة الموهوبة، ولكن “ماتيلدا” تجد بارقة أمل في المدرسة متمثلة في المعلمة الطيبة “هوني” التي تحب الطفلة، وتكتشف مواهبها، وتساعدها على الصمود في حياتها الصعبة، وتكون معها جبهة تتصدى لجبهة الشر المتمثلة في الوالدين ومديرة المدرسة.
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