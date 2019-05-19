أرنولد شوارزنيغر يتعرّض لاعتداء كاد أن يطرحه أرضًا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ بطل أفلام الأكشن، وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيغر، بقفزة على ظهره كادت تطرحه أرضًا، من شاب ضئيل القامة والجسم، أثناء التقاطه صور "سيلفي" مع بعض معجبيه، خلال مشاركته بمسابقة رياضية في جنوب أفريقيا "أرنولد كلاسيك أفريقيا".

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، الشاب الذي اعتدى على "شوارزنيغر"، وهو ملقى على الأرض عقب القفزة التي وجهها لنجم هولويوود، وما هي إلا ثوان ليهجم عليه الحارس الشخصي لـ"شوارزنيغر"، ويخنقه من عنقه، ويسحبه بعيدًا عن المشهد.

وغرّد شوارزنيغر، عقب الحادثة، عبر حسابه على إنستغرام، قائلاً: "لا يوجد ما يدعو للقلق.. وأشكركم على اهتمامكم، اعتقدت في اللحظات الأولى من الأمر أن ما حدث كان بسبب الحشد وهو يحدث لي كثيرًا".

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وتابع: "أدركت فقط أنني تعرضت للركل عندما رأيت الفيديو مثلكم جميعًا، أنا سعيد؛ لأن الغبي لم يقاطع تصوير سناب شات الخاص بي".

جدير بالذكر أن بطولة "أرنولد كلاسيك أفريقيا" تتم في شهر مايو من كل عام، وتضم العديد من المسابقات من بينها: كمال الأجسام والرياضات القتالية.