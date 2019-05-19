شكرا لقرائتكم خبر عن هيلان ميران بـ look جديد عرض Les Plus Belles Annees D’Une Vie فى "كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس النجمة العالمية هيلان ميران العرض الخاص لفيلم " Les Plus Belles Annees D’Une Vie " وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 ، والمقامة في مدينة كان الفرنسية و تستمر حتي 25 مايو الجاري .

فاجأت هيلان ميران الجميع بظهورها بإطلالة مميزة و ذلك بعد أن غيرت لون شعرها للوردي بعدما كانت تحتفظ دائما باللون الابيض لشعرها ، وكأن النجمة الشهيرة اختارت مهرجان " كان " لتلفت الانظار و تثير الجدل .

بينما اختارت الفستان الذي ارتدته بالفعاليات من تصميم مصمم الازياء اللبناني إيلي صعب ، أما مجوهراتها فكانت من مجموعة " Chopard .



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