- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن هيلان ميران بـ look جديد عرض Les Plus Belles Annees D’Une Vie فى "كان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس النجمة العالمية هيلان ميران العرض الخاص لفيلم " Les Plus Belles Annees D’Une Vie " وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 ، والمقامة في مدينة كان الفرنسية و تستمر حتي 25 مايو الجاري .
فاجأت هيلان ميران الجميع بظهورها بإطلالة مميزة و ذلك بعد أن غيرت لون شعرها للوردي بعدما كانت تحتفظ دائما باللون الابيض لشعرها ، وكأن النجمة الشهيرة اختارت مهرجان " كان " لتلفت الانظار و تثير الجدل .
بينما اختارت الفستان الذي ارتدته بالفعاليات من تصميم مصمم الازياء اللبناني إيلي صعب ، أما مجوهراتها فكانت من مجموعة " Chopard .
هيلان ميران (2)
هيلان ميران (3)
هيلان ميران (4)
هيلان ميران (5)
هيلان ميران (6)
هيلان ميران (7)
هيلان ميران (8)
هيلان ميران (1)
كانت هذه تفاصيل خبر هيلان ميران بـ look جديد عرض Les Plus Belles Annees D’Une Vie فى "كان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.