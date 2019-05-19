شكرا لقرائتكم خبر عن الواد سيد الشحات 13.. الكائن الفضائى أوس أوس يروى قصته على الأرض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نجم "مسرح مصر" الفنان الشاب أوس أوس، كضيف شرف فى الحلقة الـ 13 من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" وذلك بشخصية كائن فضاء نزل على الأرض ليلتقى الثلاثى سيد الشحات وريتاج وفخر.

وفى مشهد كوميدى أثناء جلوس هذا الكائن الفضائى – أوس أوس- مع الثلاثى فى مقر النادى الذى يمتلكه فخر الشحات، روى لهم كيف هبط على الارض بسبب عطل فى "الحوامة" التى يطير بها فى الفضاء، وذهب الى بنزينة لتزوديها بالبنزين، وفى طريقه على الدائرى أوقه كمين لعدو له وخطفوا زوجته.

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يطلب الكائن الفضائى مساعدته للوصول الى حماته حتى يحصل منها على GBS زوجته، فى مقابل مساعدته لهم فى جمع أموال عديدة للتخلص من الدين الذى عليهم، ويخبر أوس أوس سيد وفخر وريتاج بتواجد حماته فى مدينة الانتاج الاعلامى وأنه يريد أن يصل لها هناك وتقترح ريتاح على فخر التخفى فى شخصية كائن فضائى لشغل الأمن هناك.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.