شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى زواجهما ال17.. شوف أكتر الصور الرومانسية للفنانة أحلام مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عايدت الكويتية الفنانة أحلام زوجها مبارك الهاجرى فى ذكرى زواجهما السابع عشر بكلمات ذات طابع رومانسى حيث كتبت على حسابها الشخصى: " كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك احمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري شكراً لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦ نكمل ١٧ سنه زواج وسعاده" الحمد_لله.

شهرتها لا تقتصر على دول الخليج فقط فتمتد شهرتها إلى الغرب أيضا خاصة بعد نجاح معظم حفلاتها التى أقامتها فى المسارح الأوروبية.

ومن أشهر أغانيها ما يصح إلا الصحيح، أحلف، ومستغرب، يلازمنى خيالك والكثير غير ذلك من الأغانى الفردية والألبومات وتعتبر أبرحل آخر أغانية طرحتها والتى تخطت 3.5 مليون مشاهدة خلال الفترة السابقة، وجاء بعد ذلك بعض الأدعية الدينية تم طرحها فى خلال هذه الأيام بمناسبة شهر رمضان المبارك.





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