كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2019 02:59 مساءً - حلت الفنانة المصرية فيفي عبده ضيفة على حلقة اليوم الاحد من برنامج “حلوة رمضان” الذي يذاع على اليوتيوب.
وقد تحدثت فيفي عبده، خلال الحلقة مع تظهر مع خبيرة التجميل معصومة هاشم أثناء جلسة الماكياج، عن بعض الامور الخاصة.
فقد كشفت فيفي عبده انها لا تحب ان تنظر في المرآة وقالت “احيانا ابقى كارهة نفسي لما ابص في المراية واحيانا ابقى حابة نفسي”.
كما قالت فيفي عبده انها تحب الحياة واضافت “يمكن لاني ما عشتها بقى بحبها فمن انا وصغيرة بشتغل فما عشت السن الذي احب ان اعيشه الان”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيفي عبده: “ما احب ابص في المراية لاني احيانا اكون كارهة نفسي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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