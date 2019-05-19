أين اختفى برنامج نيشان "توأم روحي".. حالة من الغموض حول مصيره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الإعلامي اللبناني نيشان قبل بدء الموسم الرمضاني الحالي عن عودته للبرامج الحوارية من خلال "توام روحي"، والذي تقوم فكرته على استضافة ثنائيات في عالم الفن، وسجل نيشان 13 حلقة بالفعل، استضاف فيها أصالة نصري وزوجها طارق العريان، أنغام وزوجها، الفنان وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، والفنان رامي عياش وزوجته داليدا.

لكن بعد مرور 14 يومًا على الشهر الفضيل، لم تُعرض أي حلقة، ولم يتم الكشف عمّا إذا كانت الحلقات سُتعرض لاحقًا أم لا، وبدأ الجمهور يتساءل عن اختفاء البرنامج وعدم عرضه حتى هذه اللحظة، خصوصًا أنه قد صُور منه عدد من الحلقات والتي كلفت ميزانية ضخمة.

وطرح الجمهور أسئلة عن سبب عدم عرض البرنامج، فيما كشفت بعض المواقع أن البرنامج قد يُعرض في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل بالإضافة إلى أيام عيد الفطر.

ومن جانبه، لم يكشف نيشان أي معلومة عن سبب عدم عرض برنامجه أو فيما إذا تم تأجيله لموسم العيد وما بعده، وبجولة في حساباته بتويتر، يظهر لنا أن نيشان التزم الصمت دون أي تصريح ليزيد من حالة الغموض حول مصير البرنامج، وما إذا تم إلغاؤه بشكل كامل أو تأجيله.