نجمة "سبايس غيرلز" السابقة تفقد بصرها قبل حفل لم شمل الفرقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل أسابيع قليلة من انطلاق حفل لم الشمل للفريق الغنائي السابق سبايس غيرلز، وبحسب ما ورد من تقارير فقد هرعت ميل بي، نجمة الفريق السابقة إلى المستشفى بعد إصابتها بفقدان النظر.

نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، أن النجمة البالغة من العمر 43 عامًا وصلت إلى مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، وسط حالة من الرعب والصراخ وهي ممسكة بيد أحد مساعديها، وأخبرت الأطباء أنها لا تستطيع أن ترى أي شيء وأنها فقدت الرؤية بالكامل في عينها اليمنى.

والجدير ذكره أن ميل بي لا تستطيع الرؤية بعينها اليسرى بسبب إجراء جراحة ليزر فاشلة لها منذ 20 عامًا.

ونشرت صحيفة " انسايدر" أنه إلى الآن ما زال غير واضح ما اذا كانت الجراحات السابقة التي أجرتها ميل، هي السبب في فقدانها البصر؟.

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وأكد مصدر أن ميل، في وقت لاحق قد تم نقلها إلى قسم طب العيون بمستشفى لوتون ومستشفى دونستابل وغادرت وهي بحالة صحية جيدة.

وبحسب المصدر، من المتوقع أن تشارك في الجولة الخاصة لفريق سبايس جيلز التي ستنطلق في الـ 24 من مايو في دبلن وجولات أخرى في كارديف، مانشستر، كوفنتري، ساندرلاند، إدنبره ،بريستول ولندن.

ولن تنضم فيكتوريا، إلى الفتيات في جولة إعادة الشمل بسبب انشغالها بإمبراطورية الأزياء خاصتها.