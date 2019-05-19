منى ممدوح عن انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب: كما تدين تُدان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهت الفنانة المصرية، منى ممدوح، عدة رسائل للفنانة، ريم الباردوي، بعد انفصال الفنان أحمد سعد عن النجمة سمية الخشاب، وكذلك الأسرار التي كشفتها الأخيرة عن المعاملة السيئة التي عاملها بها سعد وتسببت في إزالة الطحال.
وقالت منى لـ "فوشيا": إنها سعيدة من أجل ريم البارودي؛ لأن هذا عقاب أي امرأة تخطف حبيب أو زوج صديقتها، موجهة نصيحة لأحمد سعد بأن يتقي الله في زوجته السابقة، وعدم كشف الأسرار التي كانت بينهما على وسائل الإعلام.
وكشفت الفنانة المصرية عن إعجابها بالفنانة دينا الشربيني، التي استطاعت أن تثبت أنها نجمة كبيرة تستطيع أن تحمل بطولة عمل بمفردها، لافتة إلى أنها تتابع مسلسل "زلزال" لمحمد رمضان وماجد المصري، الذي يقدم شخصية جديدة باحترافية كبيرة، بالإضافة إلى مسلسل الفنان علي ربيع للحصول على جرعة كوميديا.
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