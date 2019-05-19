شكرا لقرائتكم خذلان وأسى.. مشاهدو "صراع العروش" يترقبون النهاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتزايد المشاعر مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "صراع العروش" (غيم أوف ثرونز) الأحد المقبل، حيث وقع مئات الآلاف من المشاهدين الذين لا يرضيهم سير الأحداث التماسا عبر الإنترنت وبدأت خدمة لتقدم المساعدة لهؤلاء الذين يشعرون بالأسى حيال إسدال الستار على المسلسل الخيالي.

وبحلول الخميس، وقع نحو 600 ألف من مشاهدي المسلسل في أنحاء العالم التماسا على موقع (تشينج دوت أورج) انتقدوا فيه الموسم الثامن للمسلسل الذي يبث على شبكة (إتش.بي.أو) وطالبوا بتعديل الأحداث.

وقال ديلان دي من تكساس وهو من أطلق الالتماس قبل بث الحلقة الأخيرة يوم الأحد "هذا المسلسل يستحق موسما أخيرا يكون منطقيا".

وكتبت مارلين مارنل إحدى الموقعات على الالتماس "الموسم الثامن كان مفككا للغاية وأعد على عجل. تم النيل من قيمة الشخصيات والحبكة كانت ملتوية. لم تكن نهاية جيدة لمسلسل عظيم".

ولم ترد شبكة إتش.بي.أو على طلب للتعليق على الالتماس.

Advertisements

والقصة التي تدور أحداثها حول عائلات متحاربة في مملكة خيالية اقتربت من نهايتها مع احتدام المعارك الدموية ومقتل العديد من الشخصيات المؤثرة.

ورغم الانتقادات حطم الموسم الثامن والأخير من المسلسل الحائز على جوائز إيمي الأرقام القياسية لشبكة إتش.بي.أو التي قالت إنه حتى الآن كان هناك نحو 43 مليون مشاهد لكل حلقة في الولايات المتحدة وحدها بزيادة 10 ملايين عن الموسم السابع في عام 2017.

خدمة استشارية

من ناحية أخرى، أطلق موقع بارك دوت كوم البريطاني خدمة (جيم أوف ثرونز) الاستشارية لتقديم النصح عن كيف يمكن للمشاهدين مواجهة توقف المسلسل الذي بث أول جزء منه عام 2011.

وقال كاي فيلر المؤسس المشارك للموقع في بيان "صراع العروش (جيم أوف ثرونز) هو واحد من أكثر المسلسلات التلفزيونية شعبية في زمننا هذا لذا لست مندهشا من شعور الناس بالأسى لنهايته".

وأضاف "أعتقد أنه سيكون هناك نسبة كبيرة من المعجبين الذين سيكونون في حاجة إلى الحديث مع متخصص عندما ينتهي المسلسل".