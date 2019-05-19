مصر تُشارك في مهرجان "كان" السينمائي الدولي بفيلم "فخ"

بدأ العرض الخاص للفيلم المصري "فخ" الذي يمثل مصر هذا العام في مهرجان كان السينمائي الدولي.

يعرض الفيلم في قسم أسبوع النقاد، وينافس على جائزة ليتز سيني المقدمة من لجنة تحكيم قسم أسبوع النقاد، كما ينافس على جائزة قناة كانال بلوس، وتم قبول الفيلم ضمن 10 أفلام فقط من أصل 1065 فيلما تقدم صناعهم للمهرجان.

الفيلم يتحدث عن العلاقات الإنسانية بتعقيداتها، ويناقش وضع المرأة في المجتمع، من خلال عاشقين يلجآن لمنتجع متهدم ومهجور لقضاء بعض الوقت بعيدا عن الأنظار، ولكن عندما تكشف الفتاة عن رغبتها في إنهاء علاقتهما، تبدأ أبعاد تلك العلاقة في الانكشاف.

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