بدأ العرض الخاص للفيلم المصري "فخ" الذي يمثل مصر هذا العام في مهرجان كان السينمائي الدولي.
يعرض الفيلم في قسم أسبوع النقاد، وينافس على جائزة ليتز سيني المقدمة من لجنة تحكيم قسم أسبوع النقاد، كما ينافس على جائزة قناة كانال بلوس، وتم قبول الفيلم ضمن 10 أفلام فقط من أصل 1065 فيلما تقدم صناعهم للمهرجان.
الفيلم يتحدث عن العلاقات الإنسانية بتعقيداتها، ويناقش وضع المرأة في المجتمع، من خلال عاشقين يلجآن لمنتجع متهدم ومهجور لقضاء بعض الوقت بعيدا عن الأنظار، ولكن عندما تكشف الفتاة عن رغبتها في إنهاء علاقتهما، تبدأ أبعاد تلك العلاقة في الانكشاف.
وقد يهمك ايضًا:
حنين وعودة ومحطات انتظار في الدورة الجديدة لـ "مهرجان كان السينمائي"
فيلم ''آدم" يُمثل المغرب في مهرجان كان السينمائي
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تُشارك في مهرجان "كان" السينمائي الدولي بفيلم "فخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.