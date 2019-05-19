حمادة هلال يطرح أغنية "الناس الحلوة" من "ابن أصول" على "يوتيوب"

طرح حمادة هلال، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أغنية جديدة من أحداث مسلسله "ابن أصول" الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان، وتحمل عنوان "الناس الحلوة".

أغنية "الناس الحلوة" من ألحان وكلمات عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، وإخراج محمد بكير.

يذكر أن، مسلسل "ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج تامر مرسي، ويشارك في البطولة سوزان نجم الدين، وآيتن عامر، وهبة حسن، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة.

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