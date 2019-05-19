تحسن الحالة الصحية لنجل سليم الأنصاري أبرز أحداث الحلقة 13 من "كلبش3"

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من أحداث مسلسل كلبش 3 للنجم أمير كرارة العديد من الأحداث المهمة وأبرزها تحسن الحالة الصحية بشكل كبير لمالك نجل سليم الأنصاري وسيره على أقدامه.

واستغل أكرم صفوان الموقف بعدما تحسنت الحالة الصحية لمالك سليم الأنصاري بسبب الأدوية التي كان يعطيها له، وطلب منه الحصول على معلومات مهمة بخصوص حسام شقيق زوجته.

ومسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، ومحمد على رزق.



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