مشاهد القتل تتصدّر دراما رمضان و"ولد الغلابة" في المقدمة

بعد عرض 13 حلقة من دراما رمضان، التي يتنافس فيها نحو 26 عملًا هذا العام، تصدرت عدد من المشاهد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأداء الممثلين خلالها تارة، ومندّدين بالوقائع التي تشهدها تارة أخرى، والتي انحصر أغلبها في مشاهد الوفاة والقتل طعنًا أو بالسم.

في السطور التالية نرصد أبرز مشاهد الوفاة والقتل التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الثلث الأول من الماراثون الرمضاني 2019.

محمد شاهين - حدوتة مرة

في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حدوتة مرة"، شهدت وفاة "شحاتة" –محمد شاهين- مسمومًا، على يد زوجته "مُرة" –غادة عبد الرازق-، بعدما وضعت له السم في الخمر للاستيلاء على أموال بيع أبنائهما.

ريهام عبد الغفور – زي الشمس

وتضمنت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "زي الشمس"، وفاة "فريدة" –ريهام عبد الغفور-، وتذهب شقيقتها "نور" –دينا الشربيني- للتعرف عليها في المستشفى، لتصاب بانهيار تام عقب رؤيتها للجثة، في مشهد أثار ردود أفعال واسعة بين الجمهور، وخلال أحداث الحلقة الـ8 من المسلسل، أثبتت التحقيقات أن الوفاة ناتجة عن جريمة قتل بعدما عُثر على آثار لضرب على رأسها بآلة حادة، ثم إلقائها في النيل لتموت غرقًا.

حسن حسني - أبو جبل

في نهاية أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "أبو جبل"، توفي والد حسن أبو جبل، الذي يجسده الفنان حسن حسني، في المستشفى حسرة على ابنه -غالي- عقب تلقيه خبر وفاته من أشقاء "حسن" في صراعهم على الميراث، وتنتهي أحداث الحلقة، بتلقي "حسن" –مصطفى شعبان- مكالمة هاتفية يبلغه فيها أشقائه بوفاة والدهم.

صفاء الطوخي - ولد الغلابة

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وشهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "ولد الغلابة"، مشهدًا مؤثرًا بوفاة "ونيسة" –صفاء الطوخي-، والتي تجسد شخصية والدة "عيسى" –أحمد السقا- إثر إصابتها بوعكة صحية شديدة، ليعترف لها وهي على فراش الموت بأنه يتاجر بالمخدرات لتوفير أموال علاجها.

ريم سامي - ولد الغلابة

وضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل ذاته، قتل "حمزة" –كريم عفيفي-، شقيقته "قمر" –ريم سامي-، بعد علمه بزواجها السري من "ضاحي" –محمد ممدوح-، وهو المشهد الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأداء الفنان كريم عفيفي بعيدًا عن أدوار الكوميديا التي لازمته.

هادي الجيار ومحمد ممدوح - ولد الغلابة

وخلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "ولد الغلابة"، انتقم "عيسى" –أحمد السقا- لشقيقته "قمر" منفذًا وعده بقتل "ضاحي" –محمد ممدوح- بعدما رفض تطليقها، وأشعل النار في جسده، بعد أن نجح في البداية من تنفيذ خطته مع "فرح" –مي عمر- لقتل زوجها "عزت" –هادي الجيار-، انتقامًا بعدما رفض التدخل لحل مشكلة "ضاحي وقمر"، في مشهد نال إشادة الكثيرين من متابعي المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة.



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