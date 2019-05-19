الفنان محمد أبو الوفا يتماثل للشفاء ويغادر المستشفى الأحد

أكد الفنان حسان العربي، السبت، أن صديقه الفنان محمد أبو الوفا تماثل للشفاء وبات بصحة جيدة، وذلك بعد حجزه بغرفة العناية المركزة لمدة شهر تقريبا، موضحًا أن أبو الوفا سيغادر المستشفى الأحد بعد تماثله للشفاء.

وحقق محمد أبوالوفا في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"

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