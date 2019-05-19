أصالة تعترف باندفاعها في صداقتها مع أنغام وتعرب عن ندمها

يبدو أنّ علاقة النجمة أصالة بزميلتها أنغام ليست على أفضل ما يُرام ولن تعود إلى سابق عهدها، حيث كشفت أصالة خلال حلولها ضيفةً على برنامج "عائشة شو"، أنّها كانت مندفعة في صداقتها مع أنغام، وغالباً ما تجاملها وتدعمها وتكتب لها الإطراءات، وهي اليوم نادمة على ذلك. وقالت إنّ خبر زواج أنغام كان مفاجئاً، حيث إنّها شعرت بغدرها لها، لا سيّما أنّ أحمد إبراهيم هو زوج ابنة شقيقة طارق العريان، وحينها ألغت أصالة متابعة أنغام على السوشيال ميديا وقامت بحظرها. وأضافت أصالة أنّها غير متسامحة مع "خراب البيوت"، وبالتالي علاقتها بأنغام لن تعود كما كانت، وهي لا تنتظر منها اعتذاراً، لأنّ ما قامت به يخالف المبادئ.

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