إلهام شاهين تكشف كواليس تكريمها من رئيس جمهورية تتارستان الروسية

حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة حلقة اليوم في الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية "القاهرة والناس"، حيث علقت على صورتها مع رئيس جمهورية تتارستان الروسية، روستام مينياخانوف، أثناء تكريمها في تتارستان لجهودها الفنية وموقفها المحترم للدولة المصرية، قائلة: "مكنتش أعرف إني هقابل الرئيس".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبه، في برنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "لما رئيس المهرجان استقبلتني في المطار قولتلها ليه تعبت نفسك؟ كان ممكن أي حد، فقالت لي الرئيس هيقابلك بكرة، وأنا مش في دماغي إنه الرئيس".

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وأردفت: "اتفاجأت باحتفاء شديد في المهرجان، وطلعت لطرابيزة عشاء وجدت الرئيس ومفتي روسيا". وعن سر الاستقبال، قالت إلهام: "عشان أنا أجرأ واحدة في مصر، أنا أجرأ واحدة من فنانات مصر، كان تكريم لموقفي الداعم لبلدي، لانه لا يوجد موقف شخصي بيني وبين أحد، وإنما الموقف كان للبلد".

"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة في الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

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وكانت أولى حلقات البرنامج قد حققا نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استضافت فيهم الراقصه دينا، وأحمد آدم، وآيتن عامر، وأحمد سعد، وإبراهيم سعيد، والمحامي سمير صبري، ورانيا يوسف، وسمية الخشاب، وجورج قرداحي

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