شكرا لقرائتكم خبر عن قبل فعاليات كان.. بريانكا شوبرا تتناول البيتزا مع نيك جوناس "في البلكونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا قررت أن تجعل تواجدها بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 مثير دائما للجدل . ظهرت أمس بريانكا شوبرا في شرفة الفندق التي تقيم به و هي تتناول وجبتها المفضلة " البيتزا" مع زوجها النجم الشهير نيك جوناس ( 26 عام ) ، بينما كانت ترتدي بريانكا ذات الـ ( 36 عام ) الفستان الابيض الذي ظهرت به علي السجادة الحمراء خلال حضورها عرض فيلم " Les Plus Belles Annees D’Une Vie "، و الذي قد اثار تصميمه الكثير من الجدل و أكد بعض المعنيين بالازياء والموضة أنه اشبه بفساتين الزفاف .

بريانكا شوبرا (1)

بريانكا شوبرا (2) Advertisements

بريانكا شوبرا (3)

بريانكا شوبرا (4)

بريانكا شوبرا (5)

بريانكا شوبرا (6)

بريانكا شوبرا و جوناس (1)

بريانكا شوبرا و جوناس (2)

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