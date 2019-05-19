شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تدعم اللاجئين على خطى صبا مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة السورية كندة علوش صورة عبر استورى حسابها الخاص انستجرام تشيد بمدى تشجيعها وتأييدها بتجربة الفنانة صبا مبارك ذلك لأنها اهتمت اهتماما كاملا باللاجئين فى مسلسلها الأخير فكتبت كندة:" فى زحمة رمضان والدراما الرمضانية فى منسيين.. رمضانهم غير أيامهم غير صيفهم وشتاهم غير.. تحية لصديقتى الفنانة صبا مبارك يلى قررت تسلط الضوء عليهم من خلال مسلسل عبور لأنو الرحلة كانت طويلة ومضنية ولأنهم بيستحقوا يعيشوا حياة أفضل.. انصحكم بالمشاهدة" لترد عليها الثانية أيضا فى استورى حسابها الخاص بكلمة Habibty.

مسلسل عبور من بطولة وإنتاج صبا مبارك تعرض فيه بشكل إنسانى مشاكل اللاجئين، قصصهم اليومية، المخيمات الخاصة بهم وتوضح مشاعر الأمل، الحب، إرادة الحياة وأغلب الأمور المتعلقة بهم، ويعرض " عبور" هذه الأيام ضمن السباق الرمضانى الحالى على قناة أبو ظبى، لكن السورية كندة علوش غائبة تماما عن السباق الرمضانى الحالى.

كندة علوش