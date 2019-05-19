شكرا لقرائتكم خبر عن روضة عبد الله تغنى "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم فى أولى حفلاتها بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أولي حفلاتها بالقاهرة تهدى المطربة التونسية روضة عبدالله الجمهور المصري أغنية من تراث كوكب الشرق أم كلثوم وهي " ألف ليلة وليلة " التي ستغنيها في حفلها المقام غدا الاثنين بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ضمن برنامج سهرات رمضانية عربية وذلك فى التاسعة والنصف مساء الاثنين 20 مايو على المسرح الصغير.

السهرات العربية والاسلامية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر خلال شهر رمضان المعظم تبدأ بحفل دولة تونس والذي يقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وتحييه المطربة روضة عبد الله ومجموعتها الموسيقية التي تقدم من خلالها أغاني (قطايتي) كلمات روضة عبد الله وألحان منى شطورو وروضة عبد الله وأغنية "دانا دنه" كلمات روضة عبدالله وألحان مني شطورو وروضة عبد الله و( اللي فات ) كلمات وألحان روضة عبد الله و(ساعات) كلمات روضة عبد الله وألحان منى شطورو و( بين الوديان ) من الموروث الموسيقي التونسي و( جمل يهدر ) من موروث موسيقى الجنوب الشرقي التونسي والمناطق الحدودية الصحراوية التي تجاورها وأغنية ( يا شبابة) من الموروث الموسيقي التونسي وأغنية ( وعلاش ) كلمات بشير اللقاني وألحان منى شطورو و( أنا حبيت ) كلمات بشير اللقاني وألحان منى شطورو و( انادي انادي ) كلمات وألحان روضة عبد الله .



منى شطورو عازفة عود وملحنة ومديرة فنيّة للعرض

كونت روضة عبد الله سنة 2014 مجموعتها الموسيقية والتي تضم عازفين محترفين هم أساتذة خريجو المعهد العالي للموسيقى بتونس، تتميز هذه المجموعة بخبرة عناصرها وتمكنهم وتفتحهم على ثقافات وأنماط موسيقية ولهجات فنية متنوعة وقدمت اول عرض موسيقي خاص بها "أسرار"بقاعة الفن الرابع في أبريل عام 2014 في إطار اختتام ايام المسرح الحر وهو مشروع فني يستلهم خطه الموسيقي من نغمات وإيقاعات موروثنا الزاخر بالمعاني ويحتفي بالأغنية التونسية من خلال البحث في طرائق الاداء والألحان والكلمات والطبوع المحلية والمغاربية بصفة عامة.

يذكر أن الفنانة روضة عبد الله تتنوع تجاربها الموسيقية وتتوزع على عديد من الأنماط الغنائية حيث كانت لها مشاركات في عديد من المهرجانات في تونس وخارجها فقد غنّت في افتتاح الدورة 47 لمهرجان قرطاج الدولي وشاركت ايضا في تظاهرة "dialogamong civilisation" وغنت في أول عيد للثورة التونسية وفي الدورة 48 لمهرجان قرطاج الدولي كما شاركت في عدة تظاهرات ثقافية مع الفرقة الوطنية التونسية بقيادة محمد الأسود وغنت على مسرح مهرجان الحمامات الدولي ضمن عرض "نساء مبدعات" إحتفالا بعيد المرأة مع أستاذها زهير قوجة كما تُوّج عرضها "أسرار"سنة 2016 بجائزة أفضل عرض موسيقي تونسي في إطار المسابقة الرسميّة لأيام قرطاج الموسيقيّة في دورتها الثالثة.كما تم تقديم هذا المشروع الفني في الدورة52 لمهرجان قرطاج الدولي بفضاء سان سيبريان وفي إختتام ليالي العبدلية وبعدة مهرجانات وتظاهرات ثقافية تونسية.

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