شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هوجان الحلقة 13.. لطفى الحراق يهرب من كمين الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينجح "هوجان" – محمد امام- فى انقاذ كمال بيه" – رياض الخولى وابنته "نور" – هاجر أحمد، من الهجوم المسلح على الطريق أثناء عودتهم من المقابر، وتم نقبل نور الى المستشفى بعد إصابتها بطلق نارى فى يدها، وذلك فى بداية أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل "هوجان" الذى يتم عرضه بشكل حصرى على قناة.

يأمر كمال رجاله بسرعة الوصول الى منفذى الهجوم المسلح ويحوم الشك حول "رامى" صاحب معرض السيارات والذى اشتبك معهم فى المطعم، وذهبوا إليه وتعدوا عليه بالضرب ولكنه أكد أن لا علاقة له بما حدث، ليشك هوجان فى سائق سيارة كمال خاصة وأنه هرب وقت الهجوم واختفى تماما ولكن كمال يستبعد ذلك لأن هذا السائق يعمل معه من سنين ويستحيل خيانته.

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تذهب "وردة" ميرنا نور الدين إلى هوجان فى المستشفى المتواجد فيها بجانب كمال، للاطمئنان عليه وتطلب منه ترك العمل والذهاب معها ولكنه يرفض، وبعدها يقابلها ويطلب منها مساعدته فى الوصول الى الأشخاص الذين هجموا عل كمال مستعيناً بفيديو يكشف عن أوجههم ويصطحبه للمعلم "منفاخ" – محسن منصور لمساعدتهم مقابل 30 ألف جنيه.

تجبر "نوجا" – أسماء أبو اليزيد، زوجها لطفى الحراق على الذهاب معها وسرقة شمندى الشحات وأثناء تواجدهم فى بيته استيقظ من النوم وأمسك بنوجا وفر لطفى هارباً واستطاعت نوجا بعد ذلك الهرب منه، أما "بهلول" فيكلف "لطفى الحراق" – كريم محمود عبد العزيز بتسليم قطعة آثار وإحضار الأموال وخلال عملية التسليم تحضر الشرطة ويستطيع لطفى الهرب بالدولارات، وبعد عودته تحدث مشادة صغيرة مع بهلول بسبب نصيبه من العملية حيث أعطاه 40 ألف جنيه مصرى فقط.

مسلسل "هوجان" يعرض الساعة 10.30 على قناة الحياة بشكل حضرى، ويشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.