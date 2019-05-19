شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 13..شاهد لحظة استقبال سليم الأنصار لابنه مالك بعد سيره على قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 13 من مسلسل كلبش 3 للنجم أمير كرارة، والذى يتم عرضه بشكل حصرى على قناة ONE، تحسن الحالة الصحية لـ"مالك" نجل "سليم الأنصارى" وسيره على قدمه للمرة الأولى منذ دخوله فى غيبوبة بالحلقة الثالثة، وسط وفرحة غامره من والده سليم الأنصارى.

مسلسل كلبش الجزء الثالث الحلقة 13

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كما شهدت الحلقة طلب "أكرم صفوان"، هشام سليم، من سليم الأنصارى الاطلاع على خطة تأمين اجتماع وزراء البترول، وأن يسرقها له من الشرطة، وذهب سليم الأنصاري إلى "اللواء جلال خطاب" - أحمد عبدالعزيز-، ويبلغه بمطالب أكرم صفوان، وقاما بوضع خطة لحماية اجتماع وزراء البترول، وتضليل أكرم بمعلومات خاطئة.

كلبش 3 تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، ونور ايهاب، سارة عادل، وعدد آخر من الفنانين.