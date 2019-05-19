شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام لهاجر أحمد: "بتفكرينى بنجمات أوروبا والسنين الجاية بتاعتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك نجم الدراما محمد إمام جمهوره بلمسة توضيحية عن كيفية إنضمام الفنانة الشابة هاجر أحمد إلى طاقم عمل مسلسله " هوجان" فكتب عبر حسابه الخاص انستجرام: " وقت تحضير المسلسل عملنا مسابقة لإختيار وجه جديد تكون من بطلات هوجان .. أتقدم حوالي 10 آلاف واحدة من الوطن العربي .. صفوا على 50.. و في الأخر اخترن هاجر أحمد ..من أحلى الممثلات اللي اشتغلت معاهم .. بتفكرني بنجمات اوروبا .. السنين اللي جاية بتاعتها .. أستنوا تشوفوا ايه اللي هيحصل مابين هوجان ونور".

وبهذه الكلمات أشاد بأدائها وحضورها المميز داخل العمل والذى جعلها تعبر عن مدى سعادتها حيث ردت: " كان من حسن حظى انى أكون موجودة معاكوا فى العمل ده.. اشتغلت مع أجمل وأطيب وأشطر ناس فى الدنيا ودايما روحك الحلوة مالية المكان.. انا شاهدة على تعبك ومجهودك وقلقك وخوفك علينا كلنا عشان العمل يطلع قوى وتستاهل تكون رقم 1".

ولم يكن" هوجان" التجربة الأولى لها بل شاركت من قبل فى عدة أعمال أبرزهم مسلسل كإنه امبارح بطولة رانيا يوسف، مسلسل نسر الصعيد مع محمد رمضان ومسلسل كيد الحموات مع ماجدة زكى، هالة صدقى فى وجود مى سليم، سوسن بدر، إيناس عز الدين وآخرون بالإضافة إلى أعمال أخرى غير ذلك.

مسلسل هوجان المعروض حاليا حقق انتشارا واسعا، نال استحسان الكثيرين وأصبح التريند الأول فى مصر والوطن العربى بعد عرض الحلقات الأولى وهو من بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، وآخرون من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.