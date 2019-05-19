بالفيديو- راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد نجله "خالد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
احتفل المطرب اللبناني راغب علامة بعيد ميلاد نجله "خالد علامة"، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر "راغب" مقطع فيديو لمجموعة صور تجمعه بابنه، معلقًا "منذ ٢١ عامًا أنعم الله علي بأغلى هدية في حياتي.. الحمد والشكر".
يُذكر أن المطرب راغب علامة يستعد لإحياء حفل ضخم، 7 يونيو، بأحد الفنادق الكبرى في دبي.
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