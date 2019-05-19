"MBC مصر": الاحتفال بعادل إمام سيستمر على مدار العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وسط تفاعل، تواصل شبكة MBC مصر احتفالها بالفنان الكبير عادل إمام على مدار عام 2019، مع استعداد الفنان الكبير لبدء عامه الثمانين، وتربعه على عرش النجومية في مصر والعالم العربي لأكثر من أربعين عامًا.

وفي إطار خطة عمل ممتدة على مدار العام، تحتفي MBC مصر بالرمز الفني الكبير عادل إمام، وكانت القناة خصصت ساعة يوميًا منذ شهر يناير في بداية العام لعرض كل المسلسلات التي قدمها "الزعيم" على قنوات MBC مصر، وأنتجتها شركة "سينرجي"، وعرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية مسلسلات "أستاذ ورئيس قسم"، و"مأمون وشركاه"، و"صاحب السعادة"، وستواصل عرض كل أعماله التليفزيونية على شاشة MBCمصر، بعد رمضان وحتى نهاية العام.

وخصصت قناة MBC مصر سهرتها ليومين متتاليين قبل رمضان مباشرة لعرض برنامج "نعم أنا مشهور"، الذي قدمته منى الشرقاوي وأنتجته شركة "سينرجي"، وهو الحوار الخاص الذي تحدث فيه "الزعيم" عادل إمام لأول مرة عن حياته الشخصية وأسرته وأحفاده ومشواره الفني الحافل.

وقدمت قناة MBC مصر خلال اليومين الماضيين وبالتزامن مع عيد ميلاد الفنان الكبير أغنية "اسمه عادل إمام"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، ونالت إعجاب الجمهور وأسرة الفنان عادل إمام، وقام نجله المخرج رامي إمام بتوجيه الشكر للقناة.