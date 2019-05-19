أيتن عامر تهنئ مصطفى شعبان بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت الفنانة أيتن عامر على تهنئة صديقها الفنان مصطفى شعبان بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشرت "أيتن" صورة لها مع مصطفى شعبان، وعلقت "كل سنة وإنت طيب يا أيوب أختك سماح". ويحتفل الفنان مصطفى شعبان اليوم بعيد ميلاده؛ إذ إنه من مواليد 19 مايو 1970. يُعرض لـ مصطفى شعبان، مسلسل "أبو جبل"، الذي يشارك به في سباق رمضان الجاري، المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، من بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي.

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