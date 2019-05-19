محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت الفنانة بشرى صورًا لها خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 72 لمهرجان "كان السينمائي"، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
وعلقت "بشرى" على الصور: "هذا هو الحال في كان الآن.. أمطار غزيرة منذ الأمس وطوابير طويلة لدخول الأفلام والآن يبدأ الفيلم الثاني لي لهذا اليوم.. بنتمرمط عشانك يا سيما".
يُذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس عقد على هامش فعاليات كان جلسة صلح، جمعت بين بشرى والفنان محمد رمضان، وذلك في الحفل السنوي الذي يقيمه هناك، وشهد هذا العام حضور "الدكتور خالد عبدالجليل، ومدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس، وعدد من الشخصيات الفنية العالمية".
وأعربت بشرى عن سعادتها بتواجد رمضان، وأكدت أنه لا يوجد خلاف من الأساس وأن الأمر لم يخرج عن كونه مباراة فنية ولكنها أدت لسوء فهم غير مقصود.
يُشار إلى أن الأزمة ظهرت بعد طرح الفنان محمد رمضان لأغنية "أنا الملك"، لتقوم الفنانة بشرى بطرح أغنية "كوبرا"، وهو ما اعتبره البعض هجومًا على رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| بشرى من "كان السينمائي": "أمطار غزيرة وطوابير لدخول الأفلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.