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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعربت المطربة الإماراتية أحلام عن حبها لزوجها مبارك الهاجري، موجهة له رسالة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
ونشرت "أحلام" صورة جديدة، معلقة: "كل عام وأنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها حبيبي مبارك، أحمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري".
وأضافت: "شكرًا لأنك اخترتني من بين الكل شكرًا على السعادة اللي تعطيني إياها كل يوم، شكرًا على فاهد وفاطمة ولولو شكرًا على وجودك بحياتي ١٨/٦ نكمل ١٧ سنة زواج وسعادة".
وعلقت المطربة التونسية لطيفة على الصورة: "الله يحميكم لبعض ويطول في عمره".
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد زواجهما الـ17.. أحلام توجه رسالة لزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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