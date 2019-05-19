في عيد زواجهما الـ17.. أحلام توجه رسالة لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت المطربة الإماراتية أحلام عن حبها لزوجها مبارك الهاجري، موجهة له رسالة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشرت "أحلام" صورة جديدة، معلقة: "كل عام وأنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها حبيبي مبارك، أحمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري".

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وأضافت: "شكرًا لأنك اخترتني من بين الكل شكرًا على السعادة اللي تعطيني إياها كل يوم، شكرًا على فاهد وفاطمة ولولو شكرًا على وجودك بحياتي ١٨/٦ نكمل ١٧ سنة زواج وسعادة".

وعلقت المطربة التونسية لطيفة على الصورة: "الله يحميكم لبعض ويطول في عمره".