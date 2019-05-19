افتتاح "خليك متفائل" لسامح حسين على المسرح القومي بعد عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستقبل المسرح القومي يوميًا، بروفات العرض المسرحي الجديد "خليك متفائل" لكاندير فولتير، من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، على أن يتم افتتاحها بعد عيد الفطر المبارك.

وقال المخرج إسلام إمام في بيان صحفي إن العرض مأخوذ عن رواية لفولتير تدور أحداثها في القرن الـ18، وتم تقديمها عدة مرات على مستوى العالم على شكل أوبريت، تدور أحداث الرواية حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفائل .

"خليك متفائل" بطولة سامح حسين، سامي مغاوري، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أغانى طارق علي، عن رواية للكاتب كانديد فولتير، إخراج إسلام إمام.