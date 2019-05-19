محمد دياب يهنئ مصطفى شعبان بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان محمد دياب علي تهنئة صديقه الفنان مصطفي شعبان بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشر "دياب" صورة لـ مصطفى شعبان، وكتب: "كل سنة وانت طيب وناجح ومجدع وصاحب صاحبك يا أطيب خلق الله، وعقبال مليون سنة صحة وسعادة ونجاح والعمر كله ليك يا صاحبي كلنا نقول لأبو جبل كل سنة وانت طيب".

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ويحتفل مصطفى شعبان اليوم بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 19 مايو 1970.

ومن ناحية أخرى، يعرض لـ مصطفى شعبان، مسلسل "أبو جبل"، الذي يشارك به في سباق رمضان الجاري، المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، من بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي.