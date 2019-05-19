فيديو وصور: ماغي بو غصن وأحمد فهمي في حوار عن مسلسل بروفا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 01:43 مساءً - بروفا لبطلَيْه ماغي بو غصن وأحمد فهمي، مرّ على عرضه لغاية اليوم 7 حلقات، تلعب فيه ماغي دور الفتاة الطموحة التي تبحث عن فرصة للعمل، في المدرسة التي يتولى إدارتها ماجد الذي يلعب دوره أحمد فهمي.

يطلب ماجد من ليال الشخصية التي تجسد دورها ماغي، إحضار صور وشهادات تثبت أنها موهوبة ولديها خبرة في مجال المسرح، فتطلب ليال من صديقها وسام الذي يلعب دوره الممثل (وسام صباغ)، مساعدتها في تركيب صورها بالفوتوشوب وتزوير أوراق تفيد بأنها حاصلة على شهادة موسيقي من فرنسا ،وبعد صراعات تنشأ قصة حب بينهما.

"الخليج 365" التقت ماغي وأحمد في كواليس العمل الذي مازال تصويره قائمًا لغاية الآن، كما كانت دردشة مع كل من مي صايغ ووسام صباغ المشاركين في العمل، بالإضافة إلى المنتج جمال سنان.

ماغي بو غصن من تصوير بروفا

ماغي: بروفا تحاكي قصته كل منزل

الممثلة ماغي بو غصن أكدت في حديثها لـ"الخليج 365"، أنّ "التصوير يستغرق لساعات متأخرة من الليل، ولكن لدينا أيضًا ساعات للنوم، ولكن هناك تفاصيل دقيقة في العمل، لذا، نشعر بالتعب بعض الشيء".

وعن الأمور الصعبة التي واجهتهم في المسلسل قالت ماغي: "ليس هناك من شيء صعب في بروفا، وأشعر بسهولة في كل شيء، كون المشاهد تتضمن تفاصيل يجب الانتباه إليها". وتابعت: "الأمر الصعب ربما هو التعاون مع طلاب تلاميذ في المسلسل، هم أبطال، ولكن يمثلون للمرة الأولى، وهذا ما جعل المخرجة رشا الشربتجي تعيد هذه المشاهد كي يتم تقديمها بشكل أفضل".

نجمة بروفا ماغي بو غصن خلال التصوير

وعن قصة بوستر "بروفا" شرحت ماغي أنه وخلال الحلقات المقبلة، سيظهر أنَّ هناك حاجزًا بيني وبين أحمد، فنحن شخصيتان مختلفتان تشعر بلحظة أنه لا يمكن أن يتفقا، ولكنّ الحب يجمعهما ويقربهما من بعضهما البعض. وتابعت: "الحب باستطاعته أن يجمع الناس في ما بينهم، ويقربهم من بعضهم البعض، وهذا الحاجز الذي يوضع بيننا يمكننا أن نتخطّاه".

واعتبرت ماغي أنّ شخصية ليال مختلفة عن كل ما قدمته في السابق، فهي شخصية لذيذة ومجنونة، وحقيقية وموجوعة، وتشبه الشخصيات العادية التي تصادفنا في المجتمع". وأضافت: "يجب أن نسعى بالحياة لتحقيق حلمنا ونرى ما هو ايجابي".

وعن علاقتها بـ أحمد وصفتها بالرائعة، وقالت: "من أول لقاء جمعني بـ أحمد، شعرنا أننا أصدقاء، ونحن من المدرسة نفسها في التصوير، وهناك التزام وحب للعمل وليس هناك من أنانية في الدور والكيمياء ظاهرة وواضحة بيننا".

أحمد فهمي وماغي بو غصن ووسام صباغ خلال التصوير

وعن رسالة "بروفا" قالت: "هناك مشاكل المراهقين والتنمّر والمخدرات والعلاقات في هذا العمر، وعلاقتهم بالسوشيال ميديا، بالإضافة إلى مواضيع قاسية كلها عالجتها "يم مشهدي" بدقة، وكل منزل سيرى أنّ المسلسل يحاكي قصته".

أحمد فهمي: ماغي بو غصن ممثلة موهوبة

أعرب الممثل المصري أحمد فهمي لـ"الخليج 365" خلال لقائنا به، عن "سعادته بتصوير مسلسل "بروفا" في لبنان، والتعاون مع المنتج جمال سنان، والتمثيل مع ماغي بو غصن التي وصفها بالممثلة الموهوبة، ووجد أنّ هناك كيمياء كبيرة معها".

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وعن قصة بوستر المسلسل قال: "كل شخص يفهم على طريقته ما يحلو له، ويمكن الحاجز أن يكون قد تمّ وضعه ضد ماغي أو غيرها، فشخصية ماغي في العمل مركبة، وأنا سعيد أنك فهمت حاجات كثيرة والموضوع أوسع من ذلك".

أحمد فهمي خلال تصوير بروفا

أنت تتكلم اللهجة المصرية فما هو غايته الدرامية في العمل؟

والدي ووالدتي في العمل لبنانيا الجنسية، وبعدها تذهب والدتي إلى مصر وتتزوج من مصري الجنسية، وأنا درست وتربيت في مصر وبعدها أقرر المجيء إلى بيروت والاستقرار عند جدتي، التي تعينني في ما بعد لأصبح مدير المدرسة التي كانت تديرها".

هل تعلمت اللهجة اللبنانية من أجل العمل؟

هناك ميكس في كلامي وتعلمت اللبناني، وقررت أن أمرر كم كلمة باللبناني، وماغي ساعدتني كثيرًا من هذه الناحية.

في كواليس بروفا النجم أحمد فهمي

ما هي البروفا التي يقوم بها أحمد في الحياة؟

بروفا فقط في العمل أو في حال احتجت لتحضير كلام ما لموقف معين.

لمعرفة إن كان المسلسل سيتم تحويلة في ما بعد إلى فيلم سينمائي، تابعوا ماذا قال المنتج جمال سنان، وتابعوا أيضًا لقاءات مصورة ولقطات من العمل، مع كل من أحمد وماغي ومي صايغ ووسام صباغ.

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