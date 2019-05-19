شاهد.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه على طريقته الخاصة

هنأ المطرب راغب علامة، ابنه خالد بمناسبة عيد ميلاده على طريقته الخاصة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشر "علامة" مقطع فيديو يتضمن مجموعة صور جمعته بابنه، وعلق عليها قائلا: "منذ ٢١ عاما أنعم الله على بأغلى هدية في حياتي.. الحمد والشكر لله". مجموعة صور جمعته بابنه، وعلق عليها قائلا: "منذ ٢١ عاما أنعم الله على بأغلى هدية في حياتي.. الحمد والشكر لله". ويذكر أن المطرب راغب علامة أحيا مساء، الجمعة الماضية، سهرة رمضانية بإحدى الخيام الخاصة، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

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