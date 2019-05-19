تواصل الفنانة حلا شيحة، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "زلزال"، الذي يعرض حاليًا عبر أحد القنوات الفضائية.
تدور أحداث مسلسل في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمهوالتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل،
ويذكر أن "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة "سنيرجي"، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، وسلوى عثمان.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تواصل تصوير مشاهدها في "زلزال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.