تستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح أغنية جديدة تحت عنوان "رقصونى على الواحدة" خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهت من تسجيلها خلالالأيام الماضية.
ويشار إلى أن "رقصوني على الواحدة" كلمات وليد الغزالى، وألحان مدين، وتوزيع
يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات محمد عبدالله، ألحان عبدالعزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.
كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة تطرح "رقصوني على الواحدة" قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.