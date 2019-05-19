رنا سماحة تطرح "رقصوني على الواحدة" قريبًا

تستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح أغنية جديدة تحت عنوان "رقصونى على الواحدة" خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهت من تسجيلها خلال

الأيام الماضية.

ويشار إلى أن "رقصوني على الواحدة" كلمات وليد الغزالى، وألحان مدين، وتوزيع

كريم عبدالوهاب.

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات محمد عبدالله، ألحان عبدالعزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.