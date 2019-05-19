شاهد.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ميلا

احتفلت الفنانة نانسي عجرم، بعيد ميلاد ابنتها ميلا على طريقتها الخاصة، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشرت نانسي مقطع فيديو أثناء الاحتفال، وعلقت عليه قائلة: "كل عام وأنتِ بخير يا أميرتي.. حبنا الأول ميلا". الاحتفال، وعلقت عليه قائلة: "كل عام وأنتِ بخير يا أميرتي.. حبنا الأول ميلا". وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية ومهنئين نجلتها بعيد ميلادها.

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