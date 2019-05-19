تفاعل عدد كبير من الصم والبكم مع قرار قناة dmc، بشأن تقديم نسخة مترجمة بلغة الإشارة من مسلسل "زلزال" الذي يبث حصريًا عبر شاشتها، ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان.
وتواصل عدد كبير منهم مع إدارة القناة، لتغيير موعد عرض المسلسل لأوقات أكثر ملاءمة لهم. وبالفعل وافقت القناة على إعادة المسلسل المترجم بلغة الإشارةوالمكتوب نَصه على الشاشة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا علي قناة "dmc دراما".
وتأتي تلك الاستجابة كمحاولة من dmc للتواصل مع كل أبناء الشعب المصري والعربي، وذلك في إطار اهتمامها الدائم بذوى القدرات الخاصة، وفي محاولة لدمج المصابين بالصم وضعف السمع مع
يُذكر أن مصر بها 7 ملايين أصم وضعيف سمع، ويصل العدد إلى 16 مليون على مستوى العالم العربي، وهي فئة رأت dmc أنها تستحق بذل هذا المجهود الكبير وتكوين فريق من الخبراء في هذا المجال من أجل مساعدتهم على مشاهدة أفضل للدراما المصرية، مع دراسة كيفية نشر التجربة فيما هو قادم من إنتاج درامي وتلفزيوني.
كانت هذه تفاصيل خبر استجابة لمطالبهم.. dmc تعلن عن موعد جديد لنسخة لغة الإشارة من "زلزال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.