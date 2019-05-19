استجابة لمطالبهم.. dmc تعلن عن موعد جديد لنسخة لغة الإشارة من "زلزال"

تفاعل عدد كبير من الصم والبكم مع قرار قناة dmc، بشأن تقديم نسخة مترجمة بلغة الإشارة من مسلسل "زلزال" الذي يبث حصريًا عبر شاشتها، ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان.

وتواصل عدد كبير منهم مع إدارة القناة، لتغيير موعد عرض المسلسل لأوقات أكثر ملاءمة لهم. وبالفعل وافقت القناة على إعادة المسلسل المترجم بلغة الإشارة

والمكتوب نَصه على الشاشة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا علي قناة "dmc دراما".

وتأتي تلك الاستجابة كمحاولة من dmc للتواصل مع كل أبناء الشعب المصري والعربي، وذلك في إطار اهتمامها الدائم بذوى القدرات الخاصة، وفي محاولة لدمج المصابين بالصم وضعف السمع مع

الدراما المصرية، على أن يتم تكرار التجربة مع مسلسلات أخرى في المرحلة المقبلة.

يُذكر أن مصر بها 7 ملايين أصم وضعيف سمع، ويصل العدد إلى 16 مليون على مستوى العالم العربي، وهي فئة رأت dmc أنها تستحق بذل هذا المجهود الكبير وتكوين فريق من الخبراء في هذا المجال من أجل مساعدتهم على مشاهدة أفضل للدراما المصرية، مع دراسة كيفية نشر التجربة فيما هو قادم من إنتاج درامي وتلفزيوني.