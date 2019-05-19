كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 15 من "قابيل" تكشف مفاجأة عن أمينة خليل ومحمد فراج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة 15 من مسلسل قابيل مفاجأة كبيرة بظهور النجمة أمينة خليل "سما الجوهرى"، والفنان محمد فراج "آدم"، من جديد وهما على قيد الحياة، فسما ظهرت ولكن بـ"لوك" جديد بشعر أسود قصير، وبصحبة آدم في أحد المحال التجارية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية المسلسل الذي حمل مع حلقاته الأولى أخبار مقتلهما على يد القاتل قابيل.

وعلى جانب آخر، تمكن الضابط طارق "محمد ممدوح" من التأكد من أن آدم هو نفسه خالد المصري، صاحب المدونة التي تحمل كلمات فلسفية، وهو ذاته الشخص الذي كان آدم يخسر أمامه في أحد مواقع القمار، وذلك عن طريق فتاة تُدعى شاهى سليمان كانت قد قابلت خالد المصري من قبل.

أما الضابط عبد الرحمن "على الطيب" فلا يزال يساعد الضابط طارق في الخفاء في قضية قابيل إيمانًا منه ببراءته، ولكن في الوقت ذاته يحقق في اتهام طارق بقتل رجل الأعمال حمزة الكومى.

مسلسل "قابيل" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، على الطيب، روزالين البيه، ومن تأليف محمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي.