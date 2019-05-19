كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إمام عن هاجر أحمد: بتفكرني بنجمات أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الخاص بموقع "انستجرام" صورة للفنانة هاجر أحمد، التي تشاركه مسلسله الرمضاني هوجان.

وروى كيفية انضمامها للمسلسل قائلا: " وقت تحضير المسلسل عملنا مسابقة لإختيار وجه جديد تكون من بطلات هوجان .. أتقدم حوالي 10 آلاف واحدة من الوطن العربي .. صفوا على 50.. و في الأخر اخترن هاجر أحمد ..من أحلى الممثلات اللي اشتغلت معاهم .. بتفكرني بنجمات اوروبا .. السنين اللي جاية بتاعتها .. أستنوا تشوفوا ايه اللي هيحصل مابين هوجان ونور".